Más de 10 mil casos y 15 muertes por dengue en Panamá: Ministro de Salud insta a eliminar criaderos

Las autoridades de salud continúan realizando campañas de fumigación, educación comunitaria y monitoreo en zonas de alto riesgo.

El ministro de Salud, Fernando Boyd ofreció este viernes un balance preocupante sobre la situación del dengue en el país, revelando que en lo que va del año se han registrado más de 10,000 casos y 15 fallecimientos a causa de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Durante su intervención, el titular de la cartera de salud abordó también la posibilidad de introducir una vacuna que ya se utiliza en otros países de la región. No obstante, Boyd aclaró que la vacunación no representa una solución definitiva para erradicar el dengue.

“El dengue tiene un tema que es más complejo que eso. Más que una vacuna, el dengue tiene cuatro diferentes tipos, y además la vacuna produce cierta inmunidad temporal, y luego entonces puede reaccionar de nuevo”, explicó el ministro.

🔗También puedes leer: Contenido Exclusivo: El rostro humano del dengue

Boyd fue enfático al señalar que la clave para reducir los contagios está en la prevención, particularmente en la eliminación de criaderos de mosquitos, que suelen proliferar en aguas estancadas dentro y fuera de los hogares.

“La única forma en que vamos a evitar o disminuir los casos de dengue es si cada uno se involucra. Hay que mirar los patios, el de los vecinos, las calles, y ver cómo podemos eliminar estos criaderos”, subrayó.

A pesar del avance científico en la producción de vacunas, el ministro recordó que no existe una solución mágica que garantice la erradicación del virus. Por ello, llamó a la ciudadanía a asumir un rol activo en las labores de prevención.

Las autoridades de salud continúan realizando campañas de fumigación, educación comunitaria y monitoreo en zonas de alto riesgo, pero recalcan que la colaboración de la población es esencial para frenar la propagación del dengue en el país.

Con información de Jorge Quirós