En 2025, más personas se subieron al metrobus: Transporte Masivo de Panamá movilizó a casi 140 millones de usuarios

En diciembre se registraron 11,731,119 pasajeros, cifra superior a los 11,055,097 reportados en noviembre del mismo año, según los datos suministrados.

Ciudad de Panamá/La empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) dio a conocer el informe de movilizaciones durante el 2025 este jueves 15 de enero, en el que reportó un aumento en la cantidad de pasajeros movilizados en comparación con el año 2024, además de incrementos en su operación y cobertura del servicio.

Según la empresa, en 2025, el sistema de transporte movilizó 139 millones 871 mil 228 pasajeros, en comparación con los 126 millones 995 mil 893 registrados en 2024, lo que representa un incremento de 12 millones 875 mil 335 pasajeros, equivalente a un 10% interanual.

En el ámbito operativo, MiBus detalló que en diciembre de 2025 se ejecutaron 13% más viajes que en diciembre de 2024. A nivel anual, el número de viajes aumentó en más del 18% con respecto al año anterior. Asimismo, los kilómetros comerciales ejecutados reflejaron un incremento de 17% en diciembre y 23% en el acumulado anual.

En cuanto a la cobertura del servicio, el sistema pasó de 499 kilómetros en 2024 a 517 kilómetros en 2025. La cobertura de puntos de interés aumentó del 82% (605 puntos) al 84% (617 puntos), mientras que el número de paradas activas se ubicó en 1,451.

Por otra parte, tras la implementación del servicio de wifi gratuito en las zonas pagas en junio de 2025, la empresa reportó 1.9 millones de usuarios conectados durante el segundo semestre del año.

Las cifras forman parte del balance operativo presentado por MiBus correspondiente al cierre del año 2025, en el que aseguró que existe una tendencia positiva y sostenida en el uso del transporte público.

