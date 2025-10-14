Más de 200 empresas participan en la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial

Con el lema “Creer, crear y crecer”, el encuentro busca fortalecer la sostenibilidad, la inclusión y el liderazgo consciente en el sector privado.

Más de 200 empresas panameñas participan desde este lunes en la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial, organizada por Sumarse, con el propósito de promover prácticas sostenibles y construir una comunidad empresarial más comprometida con el desarrollo del país.

Bajo el lema “Creer, crear y crecer”, el evento reúne a representantes de diversos sectores para intercambiar experiencias, fortalecer capacidades y conocer nuevas tendencias en materia de sostenibilidad, inclusión y ética empresarial.

Durante las jornadas, se desarrollan conferencias y talleres sobre temas como liderazgo consciente y transformador, inclusión y diversidad laboral, sostenibilidad como herramienta de cambio, ética corporativa y el papel de la juventud en la sostenibilidad.

Stanley Motta, presidente de Sumarse, calificó de excelente la presentación de la conferencia sobre la responsabilidad social y lo que eso involucra para las empresas. Destacó que este martes y miércoles serán días de muchas conferencias y actividades con el fin de que penetre a todas las compañías y tener un mejor Panamá.

“El principal reto es sensibilizar y capacitar a las empresas sobre la importancia de incorporar la sostenibilidad en su estrategia de negocio.”, señaló Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse.

Desde Sumarse se destacó que, a través de la formación, el conocimiento y la acción colectiva, es posible impulsar un modelo empresarial más competitivo y responsable, capaz de enfrentar los desafíos globales y locales desde la sostenibilidad como eje de transformación.

Las actividades de la Semana de la Responsabilidad Empresarial culminan este 15 de octubre, con la expectativa de que más compañías se sumen a este movimiento que busca construir un Panamá más equitativo, próspero y sostenible.

Durante sus 14 años de existencia, Sumarse ha buscado consolidar parámetros de sostenibilidad y crecimiento responsable, compartiendo experiencias y herramientas con las empresas participantes.