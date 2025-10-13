Inicia la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial en Panamá

Inaugura la décimo cuarta Semana de la Responsabilidad Social Empresarial en Panamá, un evento que reunió a más de 200 empresas.

Ciudad de Panamá/El hotel Sheraton fue escenario de la cena inaugural de la décimo cuarta Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Panamá, un evento que reunió a más de 200 empresas asociadas para discutir estrategias y buenas prácticas enfocadas en el lema “Creer y Crear”.

Stanley Motta, presidente de Sumarse, organización que promueve la RSE en el país, destacó la importancia de fomentar estas iniciativas entre las empresas locales.

“El propósito de la semana siempre es promover la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial en Panamá. Esta es la tercera vez que lo hacemos y ha ido creciendo cada año. Creo que cada vez más compañías se dan cuenta de que esta es la manera de crecer hacia el futuro, de manera sostenible y responsable”, señaló Motta.

Durante sus 14 años de existencia, Sumarse ha buscado consolidar parámetros de sostenibilidad y crecimiento responsable, compartiendo experiencias y herramientas con las empresas participantes.

Los días 14 y 15 de octubre se realizarán paneles, talleres y conferencias donde diversas compañías tendrán la oportunidad de profundizar en temas de RSE, reforzando el compromiso con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social en el país.

Con información de Yenny Caballero