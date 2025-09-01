Más de 395 hogares de Coclé acceden a la electricidad en proyectos impulsados por la Oficina de Electrificación Rural

Los beneficios llegaron con la reciente inauguración de sendos proyectos de extensión de la línea de distribución de energía.

Más de 395 hogares, siete escuelas y un centro de salud en nueve comunidades apartadas de los distritos de Penonomé y Natá cuentan desde esta semana con energía eléctrica, como parte del Programa de Acceso Universal a la Energía que impulsa la Oficina de Electrificación Rural (OER) del Ministerio de la Presidencia, en el marco del Plan de Electrificación Rural (PLAN-ER).

La inauguración de los proyectos de extensión de la red de distribución representó una inversión superior a los B/.2.88 millones, beneficiando a más de 5 mil personas. Las comunidades impactadas en Penonomé son Boca de Chiguirí, El Caño de San Miguel, Bajito de San Miguel y El Valle de San Miguel, donde también se favorecen cuatro escuelas y un centro de salud. En Natá, los proyectos alcanzaron a Las Huacas, La Yeguada, Don Juan, San Antonio y Guayabital, además de tres centros educativos.

El director de la OER, Antonio Clement, destacó que estas obras no solo representan infraestructura, sino también oportunidades y progreso. “Sigamos trabajando unidos para continuar transformando realidades y construyendo un mejor país para todos. Este logro es fruto del trabajo conjunto entre autoridades, líderes comunitarios y residentes”, afirmó.

En Penonomé, la inversión alcanzó los B/.1,592,005.11 e incluyó una línea primaria de 19.09 km, una secundaria de más de 9.1 km, 19 transformadores, 211 luminarias, 214 instalaciones internas, 163 tapias y más de 12.8 km de acometida eléctrica. Por su parte, en Natá, con B/.1,288,701.38, se construyó una línea primaria de 19.14 km, una secundaria de más de 9.4 km, 22 transformadores, 67 luminarias, 155 instalaciones internas, 75 tapias y 8.5 km de acometida.

Durante la inauguración, celebrada en el Centro de Educación Básica General (CEBG) de El Valle de San Miguel, Clement instó a la comunidad a cuidar las infraestructuras y anunció una próxima campaña de concienciación sobre seguridad eléctrica.

Líderes comunitarios y beneficiarios expresaron su gratitud. Miguel Rodríguez, representante de Bajito de San Miguel, calificó la obra como un sueño largamente esperado.

En tanto, Elizabeth Pinto, directora del CEBG de El Valle de San Miguel, señaló que la electricidad mejorará las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

Por su parte, José Ramón Gómez, especialista sénior de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), resaltó que el apoyo a estos proyectos forma parte de un esfuerzo nacional para llevar electricidad a todo el país. “En el BID estamos comprometidos en acompañar este proceso de llevar energía a miles de familias panameñas”, dijo.