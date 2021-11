Formalizan denuncia contra Mayer Mizrachi por el hurto de butaca del Rommel Fernández

La tarde de viernes 19 de noviembre, el abogado, Miguel Vanegas en representación de Pandeportes, hizo formal presentación ante el Ministerio Público, de la denuncia contra Mayer Mizrachi, por el hurto de una silla del estadio Rommel Fernández, el pasado 16 de noviembre.

En la exposición de motivos Vanegas indicó que de manera ventajosa y con alevosía Mizrachi se apropió de un bien perteneciente al Estado, consistente en una de las butacas de la instalación deportiva con número 132G-12, para ello procedió a la desinstalación de la misma.

Al finalizar el partido, se indica en la denuncia, Mizrachi se dio a la tarea de postear en sus redes sociales esta vergonzosa y delictiva actuación felicitándose por la misma.

Reiteraron que esta acción ejecutada se realizó con alevosía y ventaja, aprovechando la situación multitudinaria de asistencia de personas al estadio.

En su cuenta de Twitter, Mizrachi señaló que, " La acción de Pandeportes es la correcta. Por más que me haya llevado una silla para repararla, es un delito y yo me atiendo a las consecuencias. Me mensaje fue transmitido, aunque no surtirá ningún efecto".