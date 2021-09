Por Errol Caballero (Corresponsal digital)



En medio de un nuevo escándalo que sacude a la Asamblea Nacional, datos de la Contraloría General de la República apuntan a que Jorge Ramos, actual alcalde de Capira y chofer de la diputada Yanibel Ábrego, no es el único que devenga un salario en el órgano legislativo. También está Rafael Quintero, alcalde del distrito de Bugaba, Chiriquí.

Quintero no solo recibe un sueldo de tres mil dólares por parte del Municipio de Bugaba. Aparece, además, como personal fijo en la Asamblea Nacional. Según Contraloría, recibe un salario mensual de $1600. Su último pago registrado tiene fecha del primero de septiembre.

Didiano Pinilla es otro de los alcaldes que aparecen en el listado elaborado por la Contraloría. Adicional a los $2000 que le paga el municipio de Río de Jesús, en la provincia de Veraguas, ocupa un cargo de carácter permanente en la Asamblea Nacional como asistente administrativo I, por el que devenga $1500.

Entre los funcionarios públicos listados como “Alcaldes de Panamá que gozan de licencia con sueldo quinquenio 2019-2014” están también Eliecer Castrellón Barrios, alcalde de Tolé, Chiriquí, y coordinador administrativo en el Ministerio de Comercio e Industrias; Tomás Antonio Arrocha Carrión, alcalde de Natá y funcionario del Ministerio de Educación (Meduca); Vielka Gálvez Ballesteros, alcaldesa de Remedios y funcionaria del Meduca; Joswar Alvarado, alcalde de Boquete y en la planilla del Meduca, entre otros.

En total, Contraloría incluye a 30 alcaldes de las provincias de Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas, Panamá, Panamá Oeste y las comarcas Emberá-Wounaan y Nägbe-Buglé; de los partidos Cambio Democrático, Revolucionario Democrático, Popular, Panameñista y Molirena.

¿La ley posibilita el salario extra en la administración estatal? El artículo 303 de la Constitución establece que “los servidores públicos no podrán percibir dos o más sueldos pagados por el Estado, salvo los casos especiales que determine la Ley, ni desempeñar puestos con jornadas simultáneas de trabajo”. El abogado Ernesto Cedeño señala que el actual régimen municipal permite que representantes y alcaldes gocen de una doble remuneración bajo la figura de licencias con sueldo.

Es uno de los beneficios que los diputados no han eliminado de la norma de descentralización, a pesar de “que esto no es moralmente aceptable”. “Y como quiera que hasta ahora los diputados no se sienten motivados a llevar al plano de la decencia las normas tendremos ese tipo de privilegios, incluyendo a las personas que puedan estar viviendo de esa manera habilidosa en media pandemia”.