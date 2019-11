El procurador de la Administración, Rigoberto González, informó este jueves 21 de noviembre, que no descarta solicitar una investigación sobre la trama de los "Varelaleaks", ante las dos denuncias presentadas por este caso.

“Estamos analizando eso… Por eso he dicho un paso a la vez, no se trata que la investigación la termine la próxima semana”, precisó González.

El procurador está a la espera de que el Ministerio Público le remita la denuncia presentada la semana pasada por el expresidente, Juan Carlos Varela, por violación, alteración y manipulación a la privacidad de las comunicaciones, ante las filtraciones vía Whatsapp, mejor conocidas como "Varelaleaks", para analizarla y tomar una decisión.

Además, ha solicitado, para su análisis, el acuerdo logrado en 2017 entre la constructora brasileña Odebrecht y la Procuraduría de la Nación.

Así las cosas, del análisis de esos documentos se determinaría la salida de la procuradora, Kenia Porcell, del Ministerio Público, antes del 1 de enero de 2020.

En tanto, para solicitar la audiencia, González debe pedir un juez de garantías a la Corte Suprema de Justicia para que realice la diligencia.

“ Son temas objetivos que no puedo saltarme ni objetarlos. Aquellos que me cuestionan les pido por favor que lean el Código Judicial y después me cuestionen”, puntualizó el procurador de la Administración.

Con información de María de Gracia