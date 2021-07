Medidas de movilidad Anuncian ajustes en medidas de restricción de movilidad para Veraguas y Panamá

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció que cambios en las medidas de restricción de movilidad para distritos de Veraguas y la provincia de Panamá.

Sucre informó que a partir del lunes de 26 de julio se flexibilizan las medidas en Veraguas, para los distritos de Soná, La Mesa y Santiago, donde se levantan la cuarentena total de los domingos. Se mantiene el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., el resto de los distritos de la provincia se mantiene con las medidas.

El Ministro de Salud también informó que el toque de queda para la región metropolitana de la provincia de Panamá será de 12:00 am a 4:00 am desde el lunes 26 de julio. El cierre de comercios a las 11:00 p.m.

“La lucha contra la COVID-19 nos ha obligado a buscar un equilibrio entre la salud, la economía la paz social y han demostrado técnica y científicamente haber dado resultado, pues todas las medidas restrictivas se flexibilizarán progresivamente como resultado del comportamiento epidemiológico en cada región del país y están basadas en el Plan de Prevención ante la posibilidad de repunte de casos por COVID-19”, expresó Sucre.

Otras provincias

El ministro Sucre explicó que en las provincias de Los Santos y Herrera, hay una disminución de contagios de covid-19, pero se mantendrán las medidas actuales.

En Chiriquí ,el toque de queda en el distrito de Alanje quedará de 12:00 a.m. a 4:00 a.m., el resto de la provincia se mantiene el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

En el distrito de Donoso, en Colón, el toque de queda pasa de 12:00 a.m. a 4:00 a.m., mientras que el resto de los distritos se mantienen las medidas.

Vacunación

El ministro Sucre, informó que esta misma semana llegará a Panamá otro lote de vacunas Pfizer, esta vez obtenidas a través del Mecanismo Multilateral COVAX.

Por su parte, el jefe de la misión de Estados Unidos en Panamá, Stuart Tuttle informó que este miércoles arribará al país más de 503 mil dosis de vacunas también de la casa Pfizer.

El funcionario estadounidense agregó que esta donación se suma a las que ya Estados Unidos ha realizado en apoyo a Panamá y su lucha contra la COVID-19, las cuales han consistido en ventiladores, hospitales campañas y equipos, que en total suman más de 18 millones de dólares.

Mientras tanto la ministra consejera de Salud, Eyra Ruiz, informó que solo esta semana Panamá recibirá alrededor de 960 mil dosis de Pfizer.

Dijo además que en varias zonas de difícil acceso, tales como La Pitaloza, Bahía Honda, Gobernadora, Cébaco y Cerro Casas entre otros, el barrido iniciará a partir de los 12 años.