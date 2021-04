Circuitos con baja asistencia de vacunación generan preocupación

Por Kayra Saldaña (Periodista)



En las últimas semanas se han reportado porcentajes preocupantes de personas que no se fueron a vacunar en algunos circuitos. Y aunque la iniciativa es voluntaria, se necesita que gran parte de la población esté inmunizada para controlar y vencer la pandemia.

Cerca del 50% de las personas anotadas para vacunarse en el circuito 8-7 no asistieron el día en el que tenían programada la cita.

Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud dijo que lo que ocurrió en el 8-7 también ha pasado en otros circuitos. Señaló que hay personas que a última hora deciden no vacunarse, por lo que se hace un esfuerzo con las juntas comunales para explicarle a las personas la importancia de ser inmunizados contra covid-19.

El doctor Indalecio Navarro, director médico del Centro de Salud de Calidonia invitó a la población a estar pendiente de las redes sociales de la entidad ya que estarán anunciando donde se pueden vacunar aquellos que no llegaron a su cita.

Pero además, para que situaciones como estas no afecten la meta del país de lograr la inmunidad de rebaño pronto, y para que las vacunas no se pierdan, la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) está desarrollando una aplicación tecnológica que permitirá que personas que estén inscritas en la vacunación, pero que aún no han sido citadas puedan vacunarse.

El ingeniero Juan Pimento, asesor de la AIG, explicó que la idea es que cuando en un centro sobren vacunas por baja asistencia, una persona que esté cerca del punto reciba una alerta y pueda acercarse y aprovechar la misma. Esta opción aún no está disponible pero se espera que se habilite durante las próximas fases de vacunación.

Además, si perdió su cita de vacunación en los circuitos, hay una segunda oportunidad. Puede programarla para el auto rápido del Rommel Fernández. Solo tiene que llamar al 177 o pedir la cita a través de la plataforma Raisa.

A la fecha se han vacunado más de 640 mil personas en el país.