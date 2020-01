Comisión de Infraestructura planea citar al director de Contrataciones Pública y del Metro

El motivo de la citación sería para explicar impugnaciones relacionadas al proyecto de la Línea 3 del Metro y otras obras en Panamá Oeste.

“Con carácter de urgencia, citaré ante la Comisión de Infraestructura a los directores de Contrataciones Públicas y el Metro de Panamá para que expliquen las impugnaciones contra la línea 3 del Metro. El pueblo de Panamá Oeste no merece esperar más y se debe resolver lo pendiente”, expresó la diputada Harding en su cuenta twitter.

Harding también indicó que "de igual forma queremos saber el estatus actual del proyecto Hospital del Niño que es de urgencia nacional".

La Dirección de Contrataciones Públicas ordenó, en diciembre pasado, un nuevo análisis de la licitación de la Línea 3 del Metro de Panamá.

El Consorcio HPH Joint Venture, Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd. – POSCO – Hyundai Engineering Co. Ltd había obtenido el mayor puntaje entre las propuestas presentadas.

Sin embargo, varias empresas no seleccionadas, entre ellas el consorcio China Railway Group Limited, han presentado varios reclamos de inconformidad, denunciando incongruencias en los resultados emitidos por la Comisión evaluadora.

China Railway no alcanzó el puntaje mínimo de evaluación, y su propuesta fue considerada riesgosa.

Ahora, se espera un nuevo informe de evaluación. Contrataciones Públicas ordenó levantar la suspensión del acto público y ordenó el archivo de los reclamos presentados por las empresas.

La Línea 3 del Metro de Panamá conectará la capital con la provincia de Panamá Oeste.