Toque de queda Conozca los cambios del toque de queda en Panamá vigentes desde este lunes

Desde la noche de este lunes, 26 de julio, el distrito de Panamá tendrá un nuevo cambio en el de toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a domingo (todos los días de la semana), tras la publicación en Gaceta Oficial del Decreto Ejecutivo N° 805 del 23 de julio del 2021.

La medida destaca que sobre esta disposición quedan exceptuados los corregimientos de Pacora, Alcalde Díaz, Chilibre, Caimitillo, Ernesto Córdoba Campos, y Las Cumbres, al igual que el distrito de San Miguelito, donde el toque de queda se mantendrá de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

El decreto también destaca que desde este lunes 26 se establece toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. en los distritos de Alanje Remedios, Renacimiento, San Félix, Tolé y San Lorenzo (Chiriquí), mientras que en el resto de la provincia continua la medida de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

En tanto en los distritos de Soná, La Mesa, Santiago (Veraguas), se levanta la media de cuarentena total los domingos a partir del este fin de semana y continua el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Del mismo modo e n el distrito de Donoso provincia de Colón se establece desde este lunes un toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 p.m