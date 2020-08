Cortizo: 'Mantener la mayor cantidad de empleos' es importante en plan de recuperación

“La primera fase de recuperación es mantener empleo, no he dicho generar, sino tratar de mantener la mayor cantidad de empleos, decirlo suena fácil, pero no lo es”, indicó Cortizo, en un conversatorio con la prensa, en una gira de trabajo en la provincia de Chiriquí.

"Es importante recalcar que en este plan el objetivo es mantener los empleos (…) Proyectamos que este año habrá un decrecimiento de 10%; sin embargo, las proyecciones para 2021 son positivas", afirmó el Mandatario.

En la base de esta fase, explicó Cortizo, están los microempresarios, los emprendedores, la agricultura campesina y comarcal.

"El 1 de julio presenté la primera fase de la recuperación económica debido a la pandemia ¿cómo llegamos a ello?, esta estrategia la lideriza el ministro de Economía y Finanzas", presidente Laurentino Cortizo. #NoticiasTVN@NitoCortizopic.twitter.com/emeO4Tqh2L — TVN Noticias (@tvnnoticias) August 7, 2020

"En lo más alto de la pirámide, está la conectividad de Panamá, teníamos que preparar atractivos para la inversión extranjera, ofrecer a Panamá", indicó el presidente Cortizo, quien dijo que espera sancionar la próxima semana la ley sobre instalación de empresas de manufactura en Panamá.

Cortizo, en esta gira de trabajo, entregó aportes del Programa Panamá Agro Solidario y de Mejorando Mi Negocio. Estos préstamos van a pequeños productores de la provincia de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

También se entregaron becas a estudiantes chiricanos y se realizará una reunión de seguimiento con el equipo unificado de trazabilidad en esta provincia.