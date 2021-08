Hay críticas por la idea del presidente Laurentino Cortizo de pasar encubierto, según dice, para ver de cerca el funcionamiento de algunas instituciones y servicios. Algunos señalan que eso no es parte de las tareas de un mandatario.

Fue el recorrido más reciente que hizo el presidente Laurentino Cortizo en calidad de encubierto. En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, fingió ser un pasajero más, en el que pasó por varios sitios, incluyendo los baños.

Vea también: Leonardo Labrador y Ana Lorena Chang son separados del cargo por escándalo de hisopados

“Este chiquishow no debe ser el escenario para un presidente, sino más bien halar las orejas a quien tenga que halarle, y hacer las correcciones que tenga que hacer. Este show no va con su investidura”, expresó el dirigente magisterial Edy Pinto.

No es la primera vez que el presidente Cortizo recurre a este tipo de prácticas. En octubre del año pasado hizo lo mismo en Bocas del Toro, haciéndose pasar por un turista que quería invertir.

En aquella ocasión dijo: “Hoy he llegado aquí con dos personas solamente, no le he avisado a la gobernadora de la provincia de Bocas del Toro ni al alcalde, ni a los representantes ni a los diputados. Y el objetivo de esta visita sorpresa, fantasma como se dice, es poder ver en el sitio todo el vía crucis de las personas que viven en este corregimiento de El Cauchero en Bocas del Toro”.

Al respecto, la abogada Yakarta Ríos asegura que “no son ni éticos ni forman parte de las funciones de un presidente con respecto a sus gobernados”.

Vea también: Fiscal de Cuentas solicita juicio por lesión patrimonial en el Ipacoop

Hay quienes consideran que el presidente debe dejar estas tareas a otro personal, pero si así lo quiere, que el mandatario dedique estas labores a temas más importantes y de las cuales urgen resultados.

Así piensa el diputado por libre postulación Edison Broce, que dijo que “ese tour debe seguir dándolo en las comunidades que no tienen agua por muchos días, en la Caja de Seguro Social, que se vea el hacinamiento que se vive en la CSS, para que sienta la realidad que está viviendo el panameño, para sensibilizar y que el manejo del presupuesto y de las finanzas públicas sea más responsable”.

El video del aeropuerto y en Bocas del Toro se viralizaron en redes sociales, pero el presidente recibió muchas críticas.