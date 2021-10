Por Meredith Serracín (Periodista)



La Asamblea Nacional se ha declarado en sesión permanente para este segundo debate del paquete de reformas al Código Electoral.

Durante el debate se leyeron los informes de minorías de las bancadas de la Asamblea Nacional.

Los diputados panameñistas y los independientes pidieron que el proyecto de Ley 544 regrese a primer debate, pues coinciden que aunque hay avances hay muchos más retrocesos en lo aprobado en la Comisión de Gobierno.

El diputado panameñista, Luis Ernesto Carles, cuestionó el mensaje enviado por el Tribunal Electoral en el que dio un espaldarazo a las acciones realizadas por la Asamblea Nacional en medio del primer debate de reformas.

"No es un retroceso son varios, yo creo que el Tribunal Electoral está confundiendo su rol, pues no es mediar sino defender la democracia y la democracia no se negocia", aseveró Carles.

Entre los retrocesos mencionados en los informes de minorías las bancadas antes mencionadas destacaron el fuero penal electoral, el sistema de aplicación de curules por residuo mediante el sistema que rigió en las elecciones de 2019 así como la reducción de los montos de las penas por delitos electorales.

Por más de tres horas, se leyó en el Pleno Legislativo, el informe de minoría que plasma los criterios de un sector de los diputados sobre lo aprobado en la mesa técnica y la Comisión de Gobierno, sobre las reformas electorales. Este fue rechazado por el Pleno y se aprobó el informe de mayoría.