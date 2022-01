“A pesar de tomar todas las medidas he dado positivo a COVID-19. Afortunadamente no tengo ningún síntoma. Cuídense mucho y protejan a su familia”, manifestó Vásquez.

Actualmente, Panamá vive una nueva ola de casos de Covid-19 y muchas instituciones públicas han tomado medidas y reactivado en teletrabajo en algunas áreas.

Este miércoles 5 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, informó que a partir del lunes 11 hasta el 13 de enero, las sesiones del Pleno serán de manera virtual.

La decisión se toma luego de que se reportaran varios casos de COVID-19 entre los diputados, personal administrativo y técnico que labora en la Asamblea Nacional.

También la directiva de la Asamblea aprobó suspender la sesión del Pleno de este jueves 6 de enero.

“La Asamblea Nacional estará trabajando virtual asique cumpliré con mis labores como siempre lo he hecho”, afirmó Vásquez.

