Presentan a la Asamblea una iniciativa tributaria para aumentar la exoneración del impuesto sobre la renta. La Cámara de Comercio dice que no es el momento para más exoneraciones.

La propuesta del diputado independiente, Edison Broce, modifica el Código Fiscal para aumentar la exoneración del impuesto sobre la renta de los que devengan 11 mil dólares anuales a 15 mil dólares anuales.

“El costo de la vida nos demanda tomar acciones importantes. Llevamos meses investigando sobre este proyecto. Yo me pregunto, si de un día para otro, ya tienen todos los estudios para decir que no es viable”, declaró Broce.

Broce asegura que al tener más dinero disponible en el cheque se podrá dinamizar la economía, ya que este impuesto no se ha revisado en 10 años.

Para la Cámara de Comercio, este anteproyecto no es viable, porque según su presidente Jorge Juan De la Guardia, ya el Estado no aguanta más exoneraciones y no puede seguir operando con menos ingresos.

“No es el momento, no es prudente, no sería responsable hablar de más exoneraciones o menos ingresos tributarios”, señaló el presidente del gremio empresarial, Jorge De la Guardia.

El proponente asegura que esto significaría que menos gente pagaría impuesto sobre la renta y explicó que han creado una renta sustitutiva para no afectar los ingresos del Estado.

“Proponemos un amortiguamiento, que consiste en aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas y al tabaco. Además, al circular más dinero, significa que va a haber más recaudación del impuesto ITBMS”, detalló Broce.

Actualmente, los primeros 917 dólares del salario mensual no pagan impuesto sobre la renta y esta propuesta busca ahora elevarla a 1,250 dólares del salario mensual.

Según estadísticas de la Contraloría, 1.2 millones de personas tienen trabajo formal. De este total, aproximadamente 450 mil se beneficiarían con esta medida. Sin embargo, el Estado dejaría de percibir unos 300 millones de dólares al año.