Han pasado 19 días desde que se declaró el paro indefinido en la provincia de Colón, por la falta de ejecución de las obras de gobierno, el alto porcentaje de desempleo local, y a estas demandas se le sumó el alto costo de la vida y combustible, pero pese a las reuniones sostenidas entre el presidente de la República, Laurentino Cortizo y miembros del Ejecutivo con la Coalición Unidos por Colón no se llegan a acuerdos para su suspensión.

El presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen, manifestó que las peticiones de los colonenses son legítimas y exigió al gobierno ser más agresivo y dinámico en la puesta en marcha de los proyectos, ya que son varias situaciones que se han ido empeorando con el tiempo, aunque reconoce que la prolongación de la huelga puede tener más afectaciones negativas que positivas.

Vea también: El paro sigue en Colón mientras se espera la visita del presidente Cortizo

Reiteró el llamado al gobierno a no esperar a que la situación empeore para actuar.

“Esas 10 o 11 propuestas y 28 proyectos que mencionan ejecútenlas de una vez, la población está desesperada y necesitamos que Colón prospere y para eso necesitamos de esos empleos y que los dineros le lleguen a la población”, expresó.

Chen dijo concordar con el dirigente Voitier, en que las autoridades locales no están haciendo sus funciones, asegurando que hay quienes están perdiendo sus citas, los niños no están asistiendo a las escuelas, no hay transporte y los pocos comercios que hay se están extinguiendo.

Hizo un análisis de las pérdidas económicas, alegando que por día en la Zona Libre se pueden estar perdiendo entre 5 millones y 10 millones de dólares y si a esto se le añade la afectación de puertos, ferrocarril, y el movimiento comercial, la suma podría aumentar a 180 millones de dólares, lo que es alarmante, no obstante, resalta que el dinero se puede recuperar, lo importante son los pacientes y estudiantes.

Destacó que es importante que la empresa privada, el gobierno nacional y sociedad civil trabajen de la mano para que los empleos transciendan en el tiempo, y no dependan de un proyecto gubernamental para que los propios colonenses generen sus ingresos de forma sostenible a través del turismo y el comercio.

Vea también: Miembros de la Coalición por la Unidad de Colón no firman acuerdo con el Gobierno

Pero también es consciente de que existe un alto porcentaje de desempleo por lo que la población está desesperada y necesita una respuesta rápida y contundente.

Dijo que parte del problema en Colón es que cada cinco años un gobierno trae un nuevo libro, y lo que se requieren son planes con un solo norte que trascienda en el tiempo y que estén consultados con los colonenses para que sea su voz la que se escuche.

“Esto no es algo de plan de gobierno, esto debe ser un plan de Estado, donde prevalezca la verdadera voluntad del colonense”, manifestó Chen.

Calificó de positivo la orden de proceder para la finalización del Hospital Manuel Amador Guerrero, pero espera que no solo se quede en orden de proceder, sino que se le dé seguimiento y los insumos necesarios, no solo a este hospital, también al antiguo hospital para que se garantice la salud de los colonenses.

Envió un mensaje de celeridad y puesta en marcha para el gobierno, bajar las barreras para no seguir perjudicando a tercero y trabajo en equipo entre la empresa privada, el gobierno y la sociedad civil.

Vea también: 'Todo dependerá de la voluntad del Gobierno Nacional', dice dirigente colonense Edgardo Voitier

“Pongámosle fin a esta situación, no perdamos la fe, hasta en las peores guerras se llega a una mesa de diálogo. Señores por favor, esto ya no se aguanta en Colón”, concluyó.