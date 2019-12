Advierten que se ha violado la Ley de Carrera Administrativa, los derechos de las personas con discapacidad y el fuero maternal, entre otros.

El asesor legal de la Fenasep, Alfredo Berrocal, ratificó la denuncia hecha por la directiva del Partido Panameñista.

“ Nosotros manejamos la cifra de entre 10 mil y 12 mil despedidos por el gobierno actual desde que llegaron al poder”, señaló Berrocal.

“ Son derechos básicos que no han sido respetados por esta administración. Ha habido casos de destituciones donde no ha habido una resolución, dónde no se ha querido recibir los recursos que la ley le confiere a los funcionarios”, apuntó José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista.

La Fenasep está orientando a los funcionarios destituidos por el actual gobierno para presentar los reclamos legales pertinentes.

La dirigencia de Fenasep advierte que esta es una práctica de la mayoría de los gobiernos. Afirma que los partidos políticos lo hacen en gobierno y luego lo denuncian en oposición.

“ El diputado, que hoy es presidente del Partido Panameñista, encabezó esa cruzada en contra de la Ley de Carrera, dónde se desacreditó a todo el mundo”, recordó Berrocal.

En la actualidad hay unos 22 mil funcionarios registrados en carrera administrativa, aunque esta condición tampoco se está respetando.