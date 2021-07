Gabinete autoriza suscribir acuerdo para reactivar construcción de Ciudad de la Salud

El Consejo de Gabinete autorizó a la Caja de Seguro Social (CSS) a suscribir con el consorcio Construcciones Hospitalarias un acuerdo transaccional con la finalidad de reactivar el proyecto Ciudad de la Salud.

Tras el acuerdo transaccional, la anterior contratista — la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)— sale de la obra y retira el acuerdo arbitral contra Panamá por diferencias sobre el contrato ante la Cámara de Comercio Internacional que ascendía a U$175 millones, según la nota de la Presidencia de la República.

Vea también: Autoridades se reúnen en búsqueda de un acuerdo para concluir Ciudad de la Salud

El consorcio panameño conformado por tres empresas locales: Constructora Rigaservices, S.A., Aprocosa (Administración de Proyectos de Construcción, S.A.) y CMG (Construction Managment Group, S.A., continuará la ejecución del contrato con todos los derechos y obligaciones que de éste se deriven.

Esta decisión fue avalada por la CSS basada en la capacidad técnica de las empresas en construcción de hospitales.

El consorcio panameño- que logró un financiamiento de- $500 millones-retomará los trabajos en noviembre próximo y ejecutará un cronograma de trabajo dividido en cuatro fases con fecha de entrega final en marzo de 2024.

El acuerdo transaccional permite la reactivación del contrato No. R.-12-2011, que establecía el inicio de la ejecución de la obra a partir del 24 de mayo de 2012 (orden de proceder) para ser entregado el 24 de mayo de 2015. No obstante, tras dos administraciones de gobierno la obra no ha podido ser concluida.

El contrato

Vea también: Sindicalistas califican como buena inversión del Estado para adecuaciones en la Ciudad de la Salud

El contrato incluye estudios técnicos, diseños urbanísticos y arquitectónicos, elaboración y aprobación de planos, estudio de impacto ambiental categoría 2, construcción, financiamiento y equipamiento de la Ciudad de la Salud, ubicada en Clayton.

De acuerdo con la CSS, la mora quirúrgica se estima actualmente en 17 mil cirugías aproximadamente, 9,978 trasplantes, más de 150 cirugías cardíacas y 500 cirugías cardiovasculares, entre otras, las que no se han podido realizar por falta de insumos. De no activarse la Ciudad de la Salud, para este año quedarán pendientes cerca de 40 mil cirugías.

El proyecto Ciudad de la Salud consiste en un conjunto de edificios diseñados originalmente para albergar 43 quirófanos, 1,235 camas y consultorios para diversas especialidades médicas. Al 18 de enero de 2021, el estatus del proyecto era de un 65% de avance

La obra comprende, entre otros, el Instituto de Cardiología, con Hospitalización de Cardiología; el Instituto de Nefrología y Banco de Sangre, con Hospitalización de Nefrología; Urgencias, laboratorios, edificio industrial, torre administrativa, atrio, farmacias y obras exteriores de movimiento de tierras, pavimentación de calles, planta de tratamiento de aguas residuales y desechos sólidos.