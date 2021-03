Ministerio de Salud investiga vídeo de adulto mayor que asegura no haber recibido la vacuna anticovid

El Ministerio de Salud (Minsa) inició una investigación para aclarar lo sucedido, tras la circulación en redes sociales de un video donde se observa a una enfermera aplicando una vacuna anticovid, a un adulto mayor sin presionar el émbolo.

La persona que se identificó con el nombre de Venancio, aduce no haber recibido la dosis pese a que la enfermera si le insertó la jeringuilla en el brazo, momentos en que se encontraba en centro de atención exprés ubicado en el Parque Omar.

Esto, dijo se evidencia porque la persona que lo acompañaba grababa el proceso y se observa que la enfermera insertó la aguja en su brazo, pero nunca oprimió la inyección.

Del Ministerio de Salud agregaron que, de ser necesario, se aplicarán sanciones.

"Quede muy indignado de que me hicieran eso. Este vídeo se lo pasé a familiares y amigos que son médicos y categóricamente afirman que no me vacunaron. El día que se vayan a colocar la vacuna fílmense o estén bien atentos para que vean que la vacuna se la están colocando y aplicándole el liquido... Así como yo deben de haber muchos, no creo que el error haya sido nada más conmigo", manifestó el adulto mayor en un audio también difundido a través de redes sociales.