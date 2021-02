MOP asegura que con cambios bajará costo del Cuarto Puente

Por Elizabeth González (Periodista)



El Consorcio Panamá Cuarto Puente expresó su interés de seguir adelante con el desarrollo y construcción del Cuarto Puente sobre el Canal y aseguró que ya presentó una propuesta de financiamiento.

Fue a través de un escueto comunicado, que el Consorcio Panamá Cuarto Puente dio a conocer que recientemente presentó al Ministerio de Economía y Finanzas una propuesta de financiamiento para el proyecto del cuarto puente sobre el Canal.

Vea también: Proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá podría estar listo en 63 meses

La falta de financiamiento había sido uno de los motivos por los cuales se decidió eliminar de esa obra, a la Línea 3 del Metro, según el Ministerio de Obras Públicas, para evitar retrasos a este último proyecto.

“Nosotros hemos estado viendo formas de financiamiento privado con el contratista. El contratista ya nos presentó una propuesta de financiamiento, completa, a largo plazo de este proyecto, y esto es algo que como dijo el ministro de Economía y Finanzas, se está evaluando ahora mismo”, informó el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge.

Con la segregación de la Línea 3 del Metro, el ministro del MOP asegura que habrá un ahorro en el costo del Cuarto Puente sobre el Canal. Pero hay quienes no coinciden con esa aseveración.

Rafael Sabonge dice que en el caso del Cuarto Puente hay una disminución porque el alineamiento se cambió, porque ya no hay una indemnización por pagar al Puerto de Balboa que era de alrededor de 70 millones de dólares, y que el mismo puente se reduce porque los carriles que estaban dedicados al monorriel ya no existen.

Vea también: Ministro de Obras Públicas confirma que Línea 3 del Metro cruzará el Canal a través de un túnel

Sin embargo, el exministro del MOP, José Antonio Domínguez, no está de acuerdo y dice: “Yo te voy a quitar la Línea 3 del Metro, quiero que me bajes el precio… Yo no te voy a bajar el precio a lo que debería bajar, porque no hay nadie preparado para decir que el precio que le voy a dar es el correcto o incorrecto. Ellos se van a tener que ajustar al precio que yo quiero, y si no, puede venirle una demanda al Estado por incumplimiento. Han abierto las puertas para que se den actos de todo tipo”.

Según el ministro del MOP, al no tener una estructura de financiamiento aprobada, era necesaria la separación de las obras porque al ser el Cuarto Puente un proyecto de más de 1,500 millones de dólares, se tenía que pagar por avance de obra. Es decir que, con una buena ejecución, serían unos 500 millones de dólares que comprometerían los recursos del MOP.