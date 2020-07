Ministro Sucre confirma que se había autorizado el vuelo humanitario a Luis Enrique Martinelli

Los hermanos Martinelli fueron detenidos en Guatemala, para fines de extradición, solicitados por los Estados Unidos

Sucre explicó que se realizaron todas las consultas a entidades, para conocer el estatus judicial del solictante.

"El Ministerio de Salud, antes de autorizar, hizo las consultas pertinentes con Cancillería, Migración y con el Ministerio Público, que consideró que no había ningún inconveniente en que los señores entraran al país", señaló Sucre. "El Ministerio de Salud no puede negarles, como panameños, si no tenían dificultades con las otras instituciones, que pudieran llegar", acotó.

Sucre detalló que debían cumplir todos los pasos en materia sanitaria. Detalló que inicialmente se había otorgado el permiso a uno de los hermanos para que entrara al país con su esposa e hijos.

En días pasados, Luis Camacho, abogado de Luis Enrique Martinelli Linares había solicitado un permiso de ingreso "debido a la situación mundial ocasionada por la pandemia del COVID-19", no podian permanecer en el país que se encontraban".