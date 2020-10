Ministro de Salud reafirma los horarios de entrada de los trabajadores y los casos en Veraguas

Recalcó el Ministro que, el sector de la construcción debe ingresar a las 7:00 a.m., la empresa privada a las 8:00 a.m., las instituciones públicas a las 9:00 a.m. y los centros comerciales a las 10:00 a.m.

“Este horario escalonado ha sido establecido precisamente para disminuir las aglomeraciones en las paradas y por su puesto en el sistema de trasporte público”, indicó Sucre, quien pide a los ciudadanos respetar las normas de seguridad en el Metro de Panamá y los metrobuses.

Veraguas

Sucre señaló que las cifras de la pandemia “nos dicen que estamos haciendo las cosas bien”, pero indicó que hay sitios donde se debe reforzar, como en la provincia de Veraguas.

"Las cifras se mantienen disminuyendo, pero en algunos lugares ha ido subiendo, uno de esos lugares ha sido la provincia de Veraguas, donde estuvimos de gira la semana pasada, en corregimientos como Soná, Santiago y Las Palmas", expresó Sucre.

Otros anuncios

A partir del 12 de octubre de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. se estarán realizando mamografías en el Parque Omar y en el complejo deportivo de Torrijos Carter, San Miguelito, informó el Ministro de Salud.

Sucre también recordó que el Minsa inauguró la tarde del pasado sábado, el Centro de Orientación y Capacitación del COVID-19, ubicado en el Centro Comercial Multiplaza, en donde las personas podrán obtener información acerca de todo el manejo de esta enfermedad.