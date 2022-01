El uso inadecuado de mascarillas, carnés de salud falsificados y permisos de salud vencidos son algunas de las irregularidades que personal del Ministerio de Salud (Minsa) ha encontrado en una serie de operativos diarios que realiza a vendedores ambulantes, comercios y restaurantes del área metropolitana.

Este jueves, se llevó a cabo dicha verificación en la Cinta Costera y en los corregimientos de Bella Vista y Calidonia.

"Nuestro trabajo no es sancionar. Queremos dar recomendaciones para que todos cumplamos", indicó el director metropolitano de salud, Israel Cedeño.

El funcionario detalló que en esos operativos también se han encontrado comercios sin dispensadores de gel alcoholado, para sus empleados y sus clientes, y restaurantes con cocinas en mal estado.

"Hay locales que, como ya levantamos la medida de la toma de temperatura, no tienen los dispensadores de gel alcoholado", indicó. "Se deben seguir teniendo gel alcoholado para los clientes y el personal".

Cedeño reconoció que es frecuente observar a vendedores ambulantes huyendo del personal del Minsa cuando se realizan las verificaciones.

"Muchos son extranjeros que no tienen permisos de trabajo ni migratorios al día", argumentó. "Entonces, cuando hacemos estos operativos, que a veces los hacemos con el Mitradel (Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral), ellos piensan que vamos a verificar eso, pero no. Nosotros verificamos el tema de salud y si no se cumplen con las normas sanitarias, hacemos las recomendaciones pertinentes".

Cedeño también hizo un llamado a los vendedores de alimentos a que tramiten los carnés de manipuladores, cuyas vigencias son de uno y cinco años. Además recalcó que los locales que permitan el 100% de aforo deben tener un 'sticker' con el logo del Minsa para que puedan concentrar personas a su máxima capacidad.

"Los encargados de esos locales pueden tramitar su permiso y deben verificar que las personas que entran están vacunadas y hemos encontrado que no lo están haciendo", agregó.

Con información de Nicanor Alvarado