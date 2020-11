El Minsa apostaría a los micro clúster para contener la propagación del COVID-19

El médico epidemiólogo Arturo Rebollón, recordó que anteriormente ya habíamos estado en un pico de mil casos diarios, al que hemos retornado en los últimos días, sin embargo, al mantenerse la velocidad a un 20 %, empezaremos a tener mil 200 casos diarios si no se toman las medidas.

Desde que inició la pandemia, Panamá ha tomado medidas de restricciones para cuidar los indicadores como el RT, la tasa de mortalidad, la capacidad hospitalaria y el aumento de casos, pero, a esta altura se requieren nuevas estrategias basadas en el conocimiento del comportamiento del virus y experiencias en otras latitudes.

“Hemos aprendido de otros países, una de las estrategias que queremos hacer es los micros clústeres que por ejemplo podría instalarse uno en el corregimiento de San Francisco, que desde que inició la pandemia ha sido top 10 de casos”, indicó Rebollón.

Explicó, que esto no significa que se va a cerrar todo el corregimiento, porque según los informes, el aumento de casos son en áreas específicas y es allí donde se impondrán las medidas.

Rebollón manifestó que esta ha sido una estrategia implementada en Nueva York, que fue una de las ciudades más afectadas por el virus en Estados Unidos, y que les ha funcionado exitosamente.

Resaltó que las personas han acogido el uso de las mascarillas, pero no es suficiente, hay que mantener el distanciamiento, si es posible usar caretas faciales y evitar espacios concurridos para tener mayor seguridad.

Emergencia ambiental

Con la situación de emergencia que ha causado el huracán Eta en la provincia de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé, donde miles de personas se mantienen en albergue, habiéndose roto la burbuja familiar, Rebollón recomienda a las personas lavarse constantemente las manos con alcohol o gel alcoholado, mantener el distanciamiento, y no conversar cuando se está comiendo.

Recalcó que, en este momento de desastre, pese a la pandemia, las prioridades cambian a salvar vidas, por lo que se verá una tendencia especial en Chiriquí y la comarca, de disminución de casos porque no se pueden hacer los barridos, pero no es que haya menos casos, sino que no se están captando.