Nuevo titular de la Senniaf será elegido mediante concurso de una lista de 5 aspirantes

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, solicitó a la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) convocar a un concurso para seleccionar al nuevo director o directora de la institución.

Dicha convocatoria que se hará pública, será del lunes 8 al viernes 12 de marzo de 2020 en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El Reglamento del Concurso para escoger al director o directora general de dicha entidad, fue aprobado mediante la resolución del 5 de marzo de 2021, por la junta directiva de la entidad.

Al final de la convocatoria debe obtenerse una lista de 5 personas que reúnan las calificaciones y satisfagan los requisitos para proceder a la designación respectiva.

La resolución señala que “de acuerdo con la Ley 14 de 23 de enero de 2009 que crea la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Director o la Directora General de la Secretaría será nombrado por el Órgano Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Nacional, para un periodo de cinco años”, prerrogativa que corresponde al Jefe de Estado”.

“Como lo he hecho en oportunidades anteriores, con el ánimo de promover la más amplia transparencia y asegurar la mayor participación ciudadana posible, y tratándose de un tema tan sensible como los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país, he solicitado a la Junta Directiva de la Senniaf convocar a un concurso para seleccionar, entre las cinco personas mejor evaluadas, al nuevo Director o Directora de la institución”, declaró el presidente Cortizo Cohen sobre tal convocatoria.

La convocatoria, hecha a través de medios impresos de circulación nacional, tendrá lugar del lunes 8 al viernes 12 de marzo de 2020, en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., periodo durante el cual los aspirantes a integrar la lista de cinco preseleccionados deberán presentar, entre otros documentos:

Certificado de nacimiento expedido por la Dirección de Registro Civil del Tribunal Electoral. Copia de la cédula de identidad personal, autenticada por el Tribunal Electoral. Certificación del Tribunal Electoral de hallarse en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Títulos universitarios en Ciencias Sociales, de la Salud, de la Educación, en Derecho o carreras afines y preferiblemente estudios superiores de especialidad en derechos humanos de la niñez y la adolescencia, en originales y copias para cotejo o debidamente autenticados por notario público. Certificación de entidades gubernamentales, no gubernamentales de reconocido prestigio u organizaciones internacionales, en la que conste la experiencia no menor de cinco años en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia a nivel público o privado, así como en actividades relacionadas con las materias objeto de la Ley 14 de 2009. Historial de antecedentes penales y policivos vigente. Hoja de vida con una explicación de las razones por las cuales tiene interés de ser Director o Directora de la Senniaf.

El proceso de recepción y selección se llevará a cabo en la sede del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) donde cada aspirante será atendido en orden de llegada, entregará documentos y se le registrará en un libro, el cual firmarán tanto el funcionario que lo recibe como el aspirante para constancia. Se les entregará un número de control y se abrirá un expediente por cada aspirante que presente documentos en debida forma y el número de control lo identificará, conjuntamente con su nombre.

“Confiamos en que este proceso de selección nos conduzca a encaminar a la Senniaf a la reestructuración y fortalecimiento institucional que necesita la protección de las garantías fundamentales de nuestras niñas, niños y adolescentes”, subrayó Cortizo.