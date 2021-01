Panamá gana mala nota de acuerdo al índice de percepción de la corrupción en pandemia

Por Kayra Saldaña (Periodista)



La Secretaría de Transparencia Internacional reveló que durante la pandemia Panamá ha desmejorado aún más su puntuación en cuanto al índice de percepción de la corrupción (IPC) en el país y se aleja de los mejores de América que son Canada y Uruguay.

En el 2020, Panamá obtuvo 35 puntos de 100 y estamos en la posición 111 de 180 países. Con este resultado Transparencia Internacional coloca a Panamá en la lista de países que promueven corrupción en pandemia.

El presidente de Transparencia Internacional en Panamá, Carlos Barsallo dijo que estamos entre los países que han desmejorado unas 10 posiciones o más. Y nos compara con Argentina, país que desmejoró unas 12 posiciones y Honduras unas 11.

Los aspectos que mide el IPC son el soborno, la desviación de fondos públicos y el uso de los mismos para ganancias personales.

Según el estudio, en todo el continente americano, los ciudadanos tienen dificultades para conseguir información fiable y al día sobre datos sanitarios y suministros de emergencia.

La doctora Arlene Calvo especialista en salud pública explicó que los países con mayores índices de casos de covid-19 son aquellos que precisamente presentan una mayor percepción de corrupción. Situación que a su juicio se ha venido reflejando en Panamá.

" No tenemos acceso a información de datos y así no podemos tomar las mejores decisiones de forma científica en cuanto a la pandemia", sustentó. Además mencionó que un estudio social realizado en Panamá Este, Don Bosco y Juan Diaz reveló que la población no sabe que los aerosoles son los principales focos de contagio para covid-19. Lamentó que las familias panameñas desconozcan esta información para protegerse mejor en sus hogares.

Agregó que se han dado fallas en comunicación durante la pandemia y que estamos desactualizados en tratamientos y medidas para combatir el covid-19.

Otros paises que obtuvieron bajas puntuaciones en este índice que mide lo que piensan los ciudadanos sobre la corrupción en su país son Nicaragua, Haití y Venezuela.