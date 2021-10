Por Meredith Serracín (Periodista)



Con 55 votos a favor y 4 en contra fue aprobado en segundo debate el proyecto que modifica el presupuesto general de Estado para la vigencia fiscal 2022.

Este presupuesto asciende a $25,mil 294 millones. Diputados de las provincias centrales hicieron el llamado al Ministerio de Obras Públicas para que atiendan las necesidades de distritos como Aguadulce, Penonomé, Natá entre otros.

Daniel Ramos, diputado del PRD, refutó que actualmente no haya una planificación y no se atienden debidamente las prioridades. Ramos puso como ejemplo que en el circuito 2-1 tienen varios proyectos que son compromiso del Gobierno, y a la fecha no se han podido realizar. "Queremos saber que hay para el circuito que yo represento", dijo.

Por su parte, la diputada suplente Walkiria Chandler, destacó el hecho de que con una solicitud de austeridad hay presupuestos que han aumentado, pero al Gorgas que es un instituto científico que ha ayudado a poder enfrentar esta crisis sanitaria, solo se le hizo un aumento de $756 mil.

Algunas de las instituciones que recibieron aumento en su presupuesto fueron la Asamblea Nacional, cuyo presupuesto contará con $8.4 millones más, la Contraloría $49.2 millones, el Ministerio de la Presidencia $10.2 millones, Ministerio de Salud $5 millones, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario $47.8 millones.

En tanto, al Órgano Judicial se le aumentaron $10.7 millones, la Procuraduría $9 millones, Tribunal Electoral $9.2 millones y el Ministerio de Seguridad $4.9 millones.