Presidenta de la Asamblea debería ser ‘sancionada’ por impedir auditorías

El abogado, Ernesto Cedeño, considera que el contralor de la República, Federico Humbert, debería sancionar administrativamente a la presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego, por impedir las auditorías forenses en la planilla 080.

A juicio del jurista, se violaron varias normas por parte de la presidenta de la Asamblea impidiendo el ingreso de los auditores de la Contraloría, demostrando una extralimitación de funciones y abuso de autoridad.

Según establece la ley, el contralor general de la República podrá sancionar a aquellos servidores público que infrinja el artículo 81 de la de la Ley 32 de 1984 vigente de la Ley Orgánica de la Contraloría que establece: “Todos los servidores públicos prestarán a la Contraloría la cooperación que esta solicite en el cumplimiento de su atribución y le suministrarán los informes, documentos, registro y demás elementos de juicio que requiera con tal finalidad”.

“El contralor general y el subcontralor, podrán sancionar con multas de hasta 100 balboas a aquellos servidores públicos que infrinjan la norma anterior”, detalló Cedeño.

"Si no se establece una sanción administrativa porque a mi juicio la presidenta de la Asamblea violó la ley, no cooperó, porque sino estableces la plataforma de insubordinación", aseveró el jurista.

Cedeño siente que hay que respaldar al contralor con las auditorías que realiza, ya que la primera visita que se hizo en la Asamblea, fue una revisión concomitante de la planilla 080, donde seguramente se encontraron algunas acciones que requerían ser auditadas y es donde ahora, los diputados sienten "frulo" o temor e impiden el ingreso de estos funcionarios ya que participarían algunos de los diputados vinculados.

No se debe permitir una "rebelión" de los diputados para que no se audite los fondos como el pueblo quería, con la excusa de que la Corte es quien debe dar esa aprobación y no es así.

Incluso, las auditorías no se deben anunciar porque eso es poner en aviso, siendo algo sin precedente, y considerado como una advertencia política.

"Ahora los auditores van a hacer las verificaciones y como panameños debemos respaldar al contralor", puntualizó Cedeño.