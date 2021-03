Cuestionan al presidente Cortizo por participar en multitudinaria actividad 'sin distanciamiento social'

El presidente Laurentino Cortizo y la viceministra de Salud, Ivette Berrío participaron este jueves 4 de marzo en una actividad que ha sido cuestionada por abogados y gremios médicos al considerar que viola las disposiciones sanitarias sobre aglomeraciones y distanciamiento social.

Fue un centro convenciones en la Ciudad de Panamá, donde el Mandatario se reunió en un espacio cerrado con 700 enfermeras de distintos puntos del país. Ondeaban la bandera de Panamá, luego escucharon las palabras de Cortizo y Berrío. Finalmente, el acto acabo con la canción Patria.

Vea también: Inicia vacunación de adultos mayores de 60 años en San Miguelito

Las imágenes del recinto con las enfermeras fueron compartidas en todas las redes sociales del gobierno e incluso en la cuenta de Twitter del Jefe de Estado panameño.

Enfermeras y enfermeros, hoy ustedes llevan esa luz de esperanza, salud y vida a miles de panameños, no sólo a los más de 55,000 que serán vacunados en el Circuito 8-6 San Miguelito, si no también al resto del país. ¡Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes! #YaFaltaMenos🇵🇦 pic.twitter.com/sELb8qOXwd — Nito Cortizo (@NitoCortizo) March 4, 2021

Dicha actividad, calificada como un “ show barato” por parte de Fernando Castañeda, secretario de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la CSS, se hizo con el objetivo de darle aliento a las especialistas médicas que se encargarán del operativo de vacunación que arrancó en su fase 2 en el distrito de San Miguelito.

“ No es una finalidad real, sino hacer show y ondear banderitas. Hacer cosas que no son de impacto en lo que se tiene que hacer. Esto es un episodio de egocentrismo, poder, show y espectáculo. No están concentrados en lo que tienen que estar", aseveró el médico.

Vea también: Cortizo se reunió de madrugada con personal que participa en vacunación en San Miguelito

Por otro parte el abogado Ernesto Cedeño dijo tras observar las imágenes que “ a simple vista se observa que no honraron el distanciamiento de los dos metros, que tanto exigen las autoridades de salud”.

TVN-2.com pudo conocer que el personal de enfermería en el lugar está vacunado con sus dos dosis, sin embargo, se desconoce si el presidente Cortizo y parte del equipo que lo acompañó lo están.

“ Pese a ser población presuntamente vacunado, en este caso personal de enfermería, no por eso se debe romper los distanciamientos y medidas de bioseguridad que tanto se ha tratado de inculcar en la población”, destacó Castañeda.

El Decreto que prohíbe las aglomeraciones

Todos los fines de semana, las autoridades de seguridad colocan en sus redes sociales acciones operativas donde detienen a personas que realizan reuniones y aglomeraciones de manera clandestina. Los policías y el Ministerio de Salud (Minsa) lo hacen, porque están haciendo cumplir el Decreto 1386 del 11 de diciembre de 2020, “Que establece medidas extraordinarias relacionadas con las aglomeraciones de personas, a fin de mitigar la propagación de la COVID-19”.

Dicho decreto establece en su artículo uno:

Se prohíbe la realización de toda actividad que conlleve aglomeraciones en lugares públicos, comerciales y de cualquier índole, a fin de mitigar la propagación de la COVID-19. En los casos de las reuniones laborales, solo se permitirá la participación de un máximo de diez personas, siempre que cumplan con el distanciamiento de dos metros y las demás medidas de bioseguridad”.

Consultado el abogado Cedeño sobre este decreto afirmó que se debe predicar con el ejemplo en muchos casos.

“ Adicional mal puede obstaculizarse el ejercicio de la libre empresa, con los límites de aforo, si en la foto se ve una multitud grande en la reunión”, afirmó el abogado.

Gobierno señala que se cumplió con el distanciamiento

Consultado el Gobierno Nacional sobre esta actividad destacaron que en ningún momento se violaron las disposiciones sanitarias, ya que las sillas se colocaron con el distanciamiento debido.

Según una nota de prensa de la Secretaría de Comunicación del Estado, A partir de este jueves, 700 enfermeras del Ministerio de Salud (MINSA), Caja de Seguro Social (CSS) y estudiantes del último año de distintas universidades del país, comenzarán la vacunación de más de 55,784 adultos mayores de 60 años, en 95 salones habilitados en 19 centros escolares de los 9 corregimientos de San Miguelito, uno de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus.