Reactivación de contratos hace que bancos retomen sus cobros

La Asociación Bancaria de Panamá recuerda que la ley de moratoria es sólo para quienes no tengan capacidad de pago. El recordatorio se hace tomando en cuenta que hay varias actividades económicas que han sido reactivadas.

Según el Ministerio de Trabajo, llegaron a ser 280 mil trabajadores los que sufrieron la suspensión de sus contratos laborales como efecto de la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus. Pero de ese total, ya hay un grupo que volvió a trabajar.

“Podemos decir que tenemos 50 mil trabajadores que han ingresado y que han recuperado y reactivado sus trabajos”, informó el lunes la titular Doris Zapata.

Esa reactivación implica que quienes no estuvieron pagando sus compromisos con los bancos por la suspensión de sus contratos laborales, ahora que regresan, deben volver a pagar.

Carlos Berguido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, recuerda que “la moratoria es únicamente para el que no puede pagar porque no tiene recursos, porque no tiene ahorros, porque ha perdido su empleo o porque ha tenido una disminución dramática en el ingreso familiar”. Agrega que eso tiene que ser llevado y explicado en el banco.

Sin embargo, hay clientes que se quejan de que de los bancos les llaman para reactivar los cobros. El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá explica por qué.

“Entiendo que algunos bancos están utilizando un periodo de 90 días, pero dicen vamos a dártela por 30 días, pero dentro de 30 días o antes tienes que venir y acreditar que aún sigues en esa situación. No es para siempre, es mientras la persona está en una situación sin ingresos”, explicó Berguido.

La Ley de Moratoria, que rige hasta el 31 de diciembre de este año, abarca préstamos personales y comerciales, para personas y empresas afectadas en su economía por la crisis sanitaria.