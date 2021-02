Refrendan proyecto de la Línea 3 del Metro por más de $2 mil millones

La Contraloría General de la República refrendó la tarde de hoy, martes 9 de febrero, el proyecto de Ingeniería de Diseño, Construcción de las Obras Civiles, y ajuste del precio permitido de la Línea 3 del Metro de Panamá.

La inversión será de 2 mil millones 844 mil 495 balboas con 89 centavos, según detalla un comunicado de la entidad.

El contrato estará a cargo del Consorcio HPH Joint Venture (Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd), de quien tuvo representación en la firma el señor Daniel Chung y por Hitachi, LTD. el señor Enzo Carpaneti.

El Contralor de la República Gerardo Solís recalcó la importancia de la puesta en marcha de este proyecto, que “ reactivará y fortalecerá la economía, traerá alivio a muchas familias, mejorando su calidad de vida”.

El contrato ingresó para refrendo a Contraloría desde el 12 de noviembre del 2020 y el proceso incluyó la revisión de más de 15 requisitos del pliego, entre los que se destacan la oferta y resolución de adjudicación del contratista, el modelo de orden de proceder, fianzas de garantía, pólizas de seguro, lista de subcontratistas, plan y cronograma de ejecución, estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente, entre otros.

La línea 3 comunicará la provincia de Panamá Oeste con la Provincia de Panamá, conectando con la Línea 1 del Metro desde la estación de Albrook hasta Ciudad del Futuro; y que se estima una demanda de 170 mil a 200 mil pasajeros en hora pico, con un intervalo entre trenes menor de 4 minutos y un promedio de viaje de 90 a 45 minutos.