Solicitan a Cortizo enderezar el barco que se encuentra torcido, tras escándalos por vacunación

Llueven críticas por las declaraciones de la ministra consejera de Salud Eyra Ruiz ante los cuestionamientos por la vacunación contra la COVID-19. Exigen a los ministros cumplir con las tareas que les corresponde como servidores públicos.

"Pónganse contentos de tener un país que está teniendo vacunas, que ha controlado el COVID-19 estos cuatro meses, y es gracias al gran trabajo del doctor Luis Francisco Sucre, entonces en vez de estar recriminándonos, en vez de estar dándonos duro pónganse contentos de tener en un país profesionales panameños que trabajan para que el COVID-19 no acabe con nosotros”, expresó Ruiz.

Luego de estas declaraciones y ante los diversos escándalos donde se ha mencionado a la ministra consejera, desde diversos sectores hay quienes solicitan su renuncia o piden al presidente de la República, Laurentino Cortizo tomar acciones.

"Se vienen dando irregularidades con personas específicas y el señor Presidente no toma ningún tipo de decisión que sea ejemplar. Hay que corregir y señor presidente enderece el barco que ya se encuentra bastante torcido. Y nosotros los panameños no tenemos nada que agradecerle a ningún funcionario, no tenemos que darle las gracias porque ellos están puestos en esas posiciones para que las cosas se hagan de manera transparente", respondió Abdiel Herrera del Movimiento de Pacientes Crónicos y Trasplantados.

La Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) también se ha pronunciado.

"El trabajo de la ministra consejera y del ministro de Salud no tienen que ser gratificados ya el salario que el pueblo les da a ellos les indica que tienen que hacer un buen trabajo", señaló el secretario de la Fenasep, Alejandro Haynes.

"El señor presidente es el que tiene que tomar las decisiones de quienes están a su lado haciendo el trabajo correcto y quien no. Cuando uno se somete a un puesto público tiene que estar preparado para todos los días recibir críticas o elogios dependiendo de la actuación y la actuación de nuestras autoridades en los últimos tiempos no ha sido la más prístina", indicó Augusto Berrocal de Fenasep.

También han sido cuestionadas las declaraciones del Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien indicó que el gobierno y altos funcionarios no pueden estar controlando 9 millones de vacunas contra la COVID-19.

"El servidor público que da pie a que se extravíen bienes comete lo que se llama peculado culposo. Por eso es que el Minsa y el ente de salud tiene que cuidar los bienes como buen padre de familia y es inadmisible pensar que se pudieran extraviar viales de la vacuna contra la COVID-19 que realmente debe proteger y establecer los controles adecuados", enfatiza el abogado, Ernesto Cedeño.