Acodeco refuerza operativos de verificación en Chiriquí durante Semana Santa

Durante el operativo, personal de la entidad ha inspeccionado diversos establecimientos comerciales en sectores como Divalá y Alanje.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), a través de su Administración Regional en Chiriquí, mantiene en marcha un operativo especial de verificación con motivo de la Semana Santa, enfocado en salvaguardar los derechos de los consumidores y asegurar el cumplimiento de las normas comerciales en la provincia.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la administradora regional, Janeth Dayana Miranda, quien ha reiterado su compromiso de fortalecer la fiscalización y orientar a la población sobre sus derechos como consumidores.

Durante el operativo, personal de la entidad ha inspeccionado diversos establecimientos comerciales en sectores como Divalá y Alanje, así como en negocios ubicados en rutas frecuentadas por peregrinos durante esta temporada religiosa.

Las verificaciones incluyen la revisión de precios visibles, fechas de vencimiento, control de precios y el correcto funcionamiento de balanzas. Además, se ha puesto especial atención en productos de alta demanda durante estos días, como mariscos enlatados, agua embotellada y bebidas gaseosas.

🔗Puedes leer: Acodeco detecta masivo incumplimiento en etiquetado energético de aires acondicionados en Panamá

Como resultado de las inspecciones, las autoridades procedieron al retiro de 152 productos vencidos, en su mayoría mariscos enlatados, que representaban un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

En los recorridos también se detectó una limitada oferta de productos frescos del mar, situación que ha generado incrementos en los precios en algunos puntos de venta.

Miranda destacó que estos operativos buscan garantizar que la ciudadanía pueda realizar compras seguras, con información clara y productos en buen estado, especialmente en una temporada de alta movilidad como la Semana Santa.

La Acodeco reiteró que continuará con estas jornadas de verificación en distintos puntos de Chiriquí, con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y proteger los derechos de los consumidores.