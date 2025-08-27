Aeropuerto de Tocumen eleva su calificación y refuerza su posición como líder regional

Con esta mejora, Tocumen S.A. fortalece su capacidad para ejecutar su plan de expansión y reafirma su papel clave en la conectividad aérea y el desarrollo económico de Panamá y de la región.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen dio un paso decisivo en su consolidación como el principal centro de conexiones aéreas de Latinoamérica, al recibir una mejora de calificación crediticia por parte de la agencia BRC Ratings – S&P Global S.A. La nota de emisor subió dos escalones, pasando de BBB+ a ‘A’, acompañada de una perspectiva positiva.

Este ascenso responde a los sólidos resultados financieros y operativos de la terminal aérea, impulsados por un tráfico de pasajeros en constante crecimiento. Para el periodo 2025-2027, la agencia proyecta márgenes EBITDA de entre 65% y 70%, y niveles de apalancamiento cercanos a seis veces EBITDA.

S&P destacó que "Tocumen mantiene una posición de liquidez robusta, suficiente para cubrir intereses, necesidades operativas y su actualizado plan de inversiones". Además, la calificadora resaltó el respaldo sostenido del Gobierno panameño, valorando su compromiso con el aeropuerto como infraestructura clave para el desarrollo económico nacional.

La resiliencia demostrada tras la pandemia también fue un factor relevante en la mejora. En 2024, Tocumen alcanzó un récord histórico de 19,2 millones de pasajeros, cifra que ha seguido aumentando con un promedio de crecimiento del 7,2 % hasta julio de 2025. Entre enero y julio de este año, movilizó 11,9 millones de viajeros, lo que representa un incremento del 7 % interanual, equivalente a 815.327 pasajeros adicionales.

Con conexión directa a cerca de 90 ciudades en América, el Caribe y Europa, Tocumen opera con 15 aerolíneas comerciales y 17 de carga. La calificadora proyecta un crecimiento del tráfico del 8% anual en los próximos tres años, apoyado en la posición estratégica del aeropuerto y su rol como centro de operaciones de Copa Airlines.

En términos financieros, se espera que los ingresos totales de Tocumen se ubiquen entre $310 millones y $360 millones en el periodo 2025-2027, con un crecimiento sostenido del 7% anual. Este desempeño está impulsado por la estabilidad de los servicios aeronáuticos, que representan el 65% de los ingresos, y por el dinamismo del segmento comercial, fortalecido por nuevas iniciativas para reducir la vacancia de locales en las terminales.

S&P también valoró positivamente la diversificación de ingresos lograda en los últimos años, aunque señaló que se mantendrá vigilante sobre el nivel de endeudamiento, especialmente a partir de 2027, cuando inician los pagos de capital de los bonos emitidos. Se prevé que el aeropuerto mantenga una senda gradual de desapalancamiento, con un EBITDA proyectado de entre $200 millones y $240 millones y obligaciones financieras por $1.855 millones.

José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, celebró la decisión de la agencia calificadora: “Este resultado refleja el esfuerzo de todo el equipo y nuestro compromiso de mantener la confianza de inversionistas, concesionarios, aerolíneas y pasajeros. Con esta calificación, Tocumen se consolida como un aeropuerto competitivo y sostenible, a la altura de los grandes hubs internacionales”.