AEVE no logra que se admita amparo por descuentos salariales durante huelga

El amparo buscaba dejar sin efecto la orden de descuentos emitida el 12 de mayo de 2025 por el contralor Anel Humberto Flores De La Lastra, en el contexto de las medidas adoptadas tras la paralización del sector educativo.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el abogado Luis Rolando González González, en representación de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), contra la orden de descuento emitida por la Contraloría General de la República a los docentes que participaron en las recientes huelgas.

De acuerdo con el Edicto N.º 1317, la decisión fue adoptada por el Pleno de la Corte Suprema el 25 de septiembre de 2025, mediante resolución que rechaza el recurso interpuesto en nombre de Luis Arturo Sánchez Hernández, secretario general de la AEVE.

El fallo fue suscrito por los nueve magistrados del Pleno, entre ellos Olmedo Arrocha, Cecilio Cedalise, María Cristina Chen Stanziola, Miriam Cheng y Ariadne García, entre otros, y certificado por la secretaria general Yanixsa Yuen.

La notificación se fijó este 8 de octubre de 2025 en la Secretaría General de la CSJ a las 10:00 a.m., según consta en el documento oficial.