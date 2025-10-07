Agroferias del IMA: Conoce el calendario para este jueves 9 de octubre
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante este jueves, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
Jueves 9 de octubre
📍Herrera
• Casa Comunal de La Sabaneta, corregimiento de La Arena, distrito de Los Pozos.
📍Darién
• Escuela de La Moneda, corregimiento Río Iglesia, distrito de Santa Fe.
• Cancha de Arreti, corregimiento Río Iglesia, distrito de Santa Fe.
📍Chiriquí
• Terrenos de la feria de Puerto Armuelles, distrito de Barú.
📍Coclé
• Casa local El Barrero, corregimiento de El Roble, distrito de Aguadulce.
📍Panamá Este
• Comunidad Bethel, Peblo Nuevo, corregimiento El Llano, distrito de Chepo.
📍Los Santos
• Parque de Sabana Grande, distrito de Los Santos
📍Panamá Oeste
• Plaza antes del Xtra del corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.
📍Panamá
• Predios de la Junta Comunal del corregimiento Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.
📍Veraguas
• MIDA, región central, distrito de Santiago.