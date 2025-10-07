Agroferias del IMA: Conoce el calendario para este jueves 9 de octubre

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante este jueves, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

Jueves 9 de octubre

📍Herrera

• Casa Comunal de La Sabaneta, corregimiento de La Arena, distrito de Los Pozos.

📍Darién

• Escuela de La Moneda, corregimiento Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

• Cancha de Arreti, corregimiento Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

📍Chiriquí

• Terrenos de la feria de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

📍Coclé

• Casa local El Barrero, corregimiento de El Roble, distrito de Aguadulce.

📍Panamá Este

• Comunidad Bethel, Peblo Nuevo, corregimiento El Llano, distrito de Chepo.

📍Los Santos

• Parque de Sabana Grande, distrito de Los Santos

📍Panamá Oeste

• Plaza antes del Xtra del corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

📍Panamá

• Predios de la Junta Comunal del corregimiento Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.

📍Veraguas

• MIDA, región central, distrito de Santiago.