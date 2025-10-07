Aspirantes a docentes de las comarcas rinden Prueba de Competencia Lingüística y Cultural

Ngäbes, buglés, gunas, emberá y wounaan buscan enseñar en las comarcas y mantener vivas sus lenguas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de mil 734 aspirantes a docentes de nuevo ingreso comenzaron la Prueba de Competencia Lingüística y Cultural, coordinada por la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación.

Los participantes se distribuyen de la siguiente manera: 500 ngäbes y nasos, 800 ngäbes y buglés, 317 gunas, 90 emberá y 27 wounaan.

La evaluación se realiza cada año para los siete pueblos originarios de Panamá, principalmente para quienes buscan enseñar por primera vez en las áreas comarcales, informó Yamileth Wilfred, técnica nacional del Pueblo Guna Dule.

Según María Elena Díaz, del comité evaluador, la prueba mide el dominio de la lengua materna (oral y escrita), la espiritualidad y los conocimientos sobre cultura y leyes de Educación Intercultural Bilingüe. Los aspirantes destacaron la importancia de la evaluación.

Inaniguiñale Martínez, del pueblo guna, explicó que se preparó consultando a líderes comunitarios sobre la historia, porque mantener la lengua materna preserva la identidad y la cultura para futuras generaciones.

Mientras tanto, Haidell Villagra Petterson, de la comarca Naso, indicó que le tomó tres horas para llegar a la prueba y resaltó que la educación intercultural puede revitalizar la lengua y la historia que los jóvenes están dejando de practicar.

Finalmente, Griselda Atencio, técnica docente de la Dirección Intercultural Bilingüe, recordó que la prueba se basa en el Decreto 574, que regula la entrevista de competencia lingüística en las comarcas indígenas.

