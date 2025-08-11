Agroferias del IMA: Conozca el calendario para este miércoles

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Agroferia
Agroferia / Foto/IMA
Danna Durán - Periodista
11 de agosto 2025 - 17:01

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta semana las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

Miércoles 13 de agosto

📍Panamá Oeste

• Centro Cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján.

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de La Pita, distrito de Alanje.

• Cancha Comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento.

📍Veraguas

• Cancha principal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabecera.

• Casa Comunal de Corozal de Las Palmas, distrito de Las Palmas.

Herrera

• Junta Comunal del corregimiento de Chepo de las Minas.

📍Darién

• Junta Comunal de Agua Fría, distrito de Santa Fe.

📍Panamá

• Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.

📍Los Santos

• Parque de Llano Largo, distrito de Los Santos.

