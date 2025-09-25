Aguaceros causan inundaciones en la capital; emiten aviso de vigilancia hasta el sábado

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que la situación se debe a la interacción de la Zona de Convergencia Intertropical, sistemas de bajas presiones y el paso de la Onda Tropical #32 por el Caribe.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un fuerte aguacero registrado durante la mañana de este jueves 25 de septiembre provocó inundaciones en puntos estratégicos de la ciudad de Panamá. Las áreas más afectadas fueron la Calle Uruguay, Calle 40, 50 y 51 en Bella Vista, y Amador.

En tanto que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas que estará vigente desde el 24 hasta el 27 de septiembre. La medida abarca a todas las provincias y a las comarcas de Emberà Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala.

Por su parte, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que la situación se debe a la interacción de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), sistemas de bajas presiones y el paso de la Onda Tropical #32 por el Caribe. Estos factores, según el comunicado, crean un ambiente favorable para la ocurrencia de nuevos aguaceros y posibles descargas eléctricas. Adicionalmente, se prevén ráfagas de viento en zonas puntuales y el riesgo de crecidas repentinas de ríos.

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades de seguridad han compartido una lista de recomendaciones vitales para la población:

Evita cruzar ríos, quebradas o calles que se encuentren inundadas, incluso si parecen tener poca profundidad.

Desconecta los aparatos eléctricos si existe el riesgo de que el agua entre a tu hogar.

Mantente alejado de postes de luz, cables caídos y cualquier estructura metálica.

Busca un lugar seguro para refugiarte, como tu casa, un edificio sólido o un albergue temporal.

Si conduces, hazlo con precaución, reduce la velocidad y mantén las luces encendidas.

Durante las tormentas eléctricas, se aconseja:

No te refugies debajo de árboles, postes o torres metálicas, ya que atraen los rayos.

Si te encuentras al aire libre, busca refugio en un lugar cerrado (casa o un vehículo con techo metálico).

Aléjate de ventanas y puertas de vidrio.

Para reportar cualquier emergencia, las líneas de atención están disponibles en el 911 y 520-4426.