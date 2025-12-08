Chitré implementará 'ley seca' y suspensión de música durante la conmemoración del 9 de enero

El decreto municipal, publicado en Gaceta Oficial el 5 de diciembre, establece que la decisión responde a la importancia histórica de la fecha, en la que estudiantes panameños murieron defendiendo el derecho a izar la bandera nacional en la antigua Zona del Canal.

Chitré, Herrera/La Alcaldía de Chitré anunció la suspensión del uso de cajas de música, equipos de sonido y la venta de licor en el distrito, como parte de las medidas que acompañan la conmemoración de la Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964, fecha declarada como Día de la Soberanía Nacional.

El decreto municipal, publicado en Gaceta Oficial el 5 de diciembre, establece que la decisión responde a la importancia histórica de la fecha, en la que estudiantes panameños murieron defendiendo el derecho a izar la bandera nacional en la antigua Zona del Canal.

De acuerdo con lo dispuesto:

La prohibición estará vigente desde las 12:00 medianoche del 9 de enero hasta las 12:00 medianoche del 10 de enero de 2026

No se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en locales comerciales de Chitré durante este periodo

Se permitirá solo el consumo moderado de licor entre comidas en restaurantes, hoteles y casinos

Las multas por incumplimiento irán desde 100.00 hasta 1,000.00 dólares

La medida se fundamenta en la Ley 118 del 27 de diciembre de 2013, que declara el 9 de enero como día de duelo nacional, razón por la cual las oficinas públicas y privadas deben permanecer cerradas y la Bandera Nacional ondear a media asta.

El decreto también señala que será responsabilidad de la Policía Nacional y del Departamento Legal del Municipio de Chitré garantizar el cumplimiento de las restricciones.