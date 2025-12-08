Chitré implementará 'ley seca' y suspensión de música durante la conmemoración del 9 de enero
El decreto municipal, publicado en Gaceta Oficial el 5 de diciembre, establece que la decisión responde a la importancia histórica de la fecha, en la que estudiantes panameños murieron defendiendo el derecho a izar la bandera nacional en la antigua Zona del Canal.
Chitré, Herrera/La Alcaldía de Chitré anunció la suspensión del uso de cajas de música, equipos de sonido y la venta de licor en el distrito, como parte de las medidas que acompañan la conmemoración de la Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964, fecha declarada como Día de la Soberanía Nacional.
De acuerdo con lo dispuesto:
- La prohibición estará vigente desde las 12:00 medianoche del 9 de enero hasta las 12:00 medianoche del 10 de enero de 2026
- No se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en locales comerciales de Chitré durante este periodo
- Se permitirá solo el consumo moderado de licor entre comidas en restaurantes, hoteles y casinos
- Las multas por incumplimiento irán desde 100.00 hasta 1,000.00 dólares
La medida se fundamenta en la Ley 118 del 27 de diciembre de 2013, que declara el 9 de enero como día de duelo nacional, razón por la cual las oficinas públicas y privadas deben permanecer cerradas y la Bandera Nacional ondear a media asta.
El decreto también señala que será responsabilidad de la Policía Nacional y del Departamento Legal del Municipio de Chitré garantizar el cumplimiento de las restricciones.