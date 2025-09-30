Alcaldía de Panamá anuncia moratoria en impuestos de circulación durante octubre

Los pagos podrán realizarse de forma presencial en los centros de atención de la Alcaldía, a través de la plataforma digital de la institución o mediante banca en línea.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que a partir de este miércoles y hasta el 31 de octubre estará vigente un periodo especial de moratoria y exoneración de recargos en los impuestos de circulación, dirigido a personas naturales y jurídicas que mantienen deudas pendientes.

El esquema contempla dos fases:

Del 1 al 17 de octubre: exoneración del 100% en recargos, multas y sanciones .

exoneración del . Del 18 al 31 de octubre: la exoneración será del 50%.

Según explicó Ruth González, abogada de Tesorería Municipal, se espera recaudar más de $2 millones de dólares con esta medida. Aclaró que la deuda de los contribuyentes no siempre responde a incumplimientos en el pago, ya que en muchos casos los propietarios no tramitan el retiro de circulación de vehículos, lo que genera acumulación de impuestos.

🔗Puedes leer: Representante de Parque Lefevre sobre zonificación de San Francisco: 'Se está sentando un mal precedente'

Los pagos podrán realizarse de forma presencial en los centros de atención de la Alcaldía, a través de la plataforma digital de la institución o mediante banca en línea, siempre que se coloque en la transferencia el número de liquidación generado en la página web.

La autoridad municipal recalcó que la exoneración será efectiva únicamente al registrarse el pago completo de la morosidad reflejada en los estados de cuenta.

Finalmente, se aclaró que la medida aplica únicamente a los impuestos de circulación vehicular, y no incluye tributos relacionados con negocios, publicidad exterior, obras de construcción u otros conceptos específicos.

Con información de Ivanna Archibold