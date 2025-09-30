MEF culmina exitoso canje de pagarés por bonos y fortalece ahorro soberano

Tras el canje, el patrimonio fiduciario del ahorro soberano ascendió a $3,028.8 millones de dólares.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la culminación exitosa del canje de pagarés por bonos del Estado, una operación autorizada por el Decreto de Gabinete No. 33 del 26 de agosto de 2025, que refuerza la posición financiera del país y optimiza la gestión del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP).

Con esta transacción, se convirtieron pagarés no negociables en bonos con valor de mercado, lo que otorga mayor liquidez y flexibilidad al portafolio financiero del Estado.

Tras el canje, el patrimonio fiduciario del ahorro soberano ascendió a $3,028.8 millones de dólares, cifra que consolida la capacidad de respuesta del país frente a emergencias y fortalece la sostenibilidad fiscal.

El MEF explicó que esta acción representa beneficios clave:

Mayor liquidez para el FAP, ya que los bonos pueden ser comercializados en los mercados financieros.

para el FAP, ya que los bonos pueden ser comercializados en los mercados financieros. Reducción en los costos de la deuda pública , al sustituir pagarés con tasas más altas por bonos de menor rendimiento promedio.

, al sustituir pagarés con tasas más altas por bonos de menor rendimiento promedio. Ahorro en intereses y mejor administración de vencimientos , lo que alivia el flujo de caja.

, lo que alivia el flujo de caja. Reducción de la deuda neta del Estado en 1,153.9 millones de dólares, fortaleciendo las reservas patrimoniales del país.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó que la operación fue diseñada bajo criterios de transparencia y prudencia.

“Esta transacción mejora simultáneamente la posición del FAP, el flujo de caja y el perfil de la deuda pública. Convertimos pagarés en activos de mercado sin pérdida de valor y reforzamos las reservas patrimoniales del país. Es una decisión técnica y responsable a favor de la sostenibilidad”, indicó.

El Fondo de Ahorro de Panamá, creado en 2012 para administrar parte de los excedentes del Canal de Panamá, consolida con esta operación los aportes acumulados entre 2018 y 2023, modernizando la composición de sus activos.

Con este paso, el MEF subraya su compromiso de garantizar la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la protección de los ahorros nacionales, elementos esenciales para enfrentar futuras contingencias y proyectar confianza en los mercados internacionales.