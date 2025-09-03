Alcaldía de Panamá organiza “Un Viernes Picante” en el Mercado San Felipe Neri

La actividad ofrecerá a los asistentes una amplia variedad de experiencias gastronómicas.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá anunció la realización del evento ''Un Viernes Picante'', que se llevará a cabo este viernes 5 de septiembre, en el Mercado San Felipe Neri, desde las 11:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

La actividad ofrecerá a los asistentes una amplia variedad de experiencias gastronómicas, entre ellas la venta de picantes, degustaciones, platillos preparados en vivo por chefs y la exposición de productos de temporada. En esta ocasión, la Fundación Rescate de Alimentos participará como aliado estratégico en la jornada.

“Los mercados municipales no son un lujo, son un derecho de la gente. Aquí se mueve la economía popular, se alimenta a las familias y se protege nuestra identidad cultural. Modernizarlos y mantenerlos vivos es nuestra obligación con la ciudad”, dijo Jaime Villafane, director de Mercados de la Alcaldía de Panamá.

La Alcaldía destacó que los mercados municipales cumplen un papel fundamental en el fortalecimiento de la economía local, ya que acercan a los consumidores, al tiempo que preservan la tradición alimentaria.

Con esta iniciativa, la Alcaldía busca consolidar su visión de rescatar y dinamizar los mercados municipales como espacios de encuentro ciudadano y motores de desarrollo local.