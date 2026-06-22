Alejandro Gutiérrez Mena es escogido como nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional

La resolución también señala que Gutiérrez Mena posee amplia experiencia como director musical y gestor cultural en Costa Rica, donde estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El Ministerio de Cultura declaró ganador del concurso para la escogencia del director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) al maestro costarricense Alejandro Gutiérrez Mena, según se dio a conocer en la Resolución MC-DS-OAL-R-No. 0152-2026 del 26 de mayo de 2026, publicada en la Gaceta Oficial.

La decisión fue adoptada tras el proceso de evaluación realizado por el jurado designado para seleccionar a la persona que dirigirá la principal agrupación sinfónica del país, adscrita a la Dirección Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura.

De acuerdo con la resolución, Gutiérrez Mena ocupará el cargo de director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional por un período inicial de un año, con la posibilidad de ser prorrogado hasta por cinco años, sujeto a las evaluaciones de desempeño correspondientes y al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá.

Puede leer: Centro de Arte y Cultura de Colón impulsa talento local en festival internacional

El documento oficial, firmado por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, también ordena remitir copias autenticadas de la resolución al nuevo director titular y a las instancias administrativas competentes para que se realicen los trámites migratorios, fiscales y laborales necesarios para el ejercicio de sus funciones.

¿Cómo fue evaluado?

Gutiérrez Mena, de nacionalidad costarricense, fue seleccionado tras un proceso de concurso convocado por el Ministerio de Cultura para ocupar la vacante. Su nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para la agrupación musical, una de las instituciones culturales más importantes del país, creada mediante Decreto Ley No. 65 de 27 de mayo de 1941.

Mediante Resolución MC-OAL-R-No. 046-2026: Se abrió una segunda convocatoria para seleccionar al Director Titular de la OSN.

Nota relacionada: MiCultura abre por primera vez concurso público para director de la Orquesta Sinfónica Nacional

El pasado 15 de mayo de 2026, el jurado evaluador presentó su informe y determinó que González Mena era el ganador bajo los siguientes criterios de evaluación:

Mérito profesional: 40%

Propuesta artística: 30%

Entrevista y/o audición: 20%

Otros criterios definidos por el Comité Evaluador: 10%

La resolución también señala que Gutiérrez Mena posee amplia experiencia como director musical y gestor cultural en Costa Rica, donde estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica (UCR). Además, resalta su formación académica como director musical y trombonista, alcanzando el grado de Doctor en Dirección Orquestal por una universidad de Austin, Texas, Estados Unidos.

La primera vez que se realizó este concurso, en 2025, fue declarado desierto.

Otras notas que le pueden interesar: