Los Andes Mall se llena de luces con el encendido del árbol navideño

El distrito de San Miguelito da la bienvenida a la Navidad con el encendido del árbol en Los Andes Mall.

Ciudad de Panamá/El equipo de TVN Noticias se trasladó este jueves hasta el sector de Los Andes, en el distrito de San Miguelito, donde se llevó a cabo el encendido oficial del árbol navideño, una actividad que reunió a decenas de familias para disfrutar del inicio de la temporada festiva.

El evento incluyó diversas presentaciones culturales y contó con la participación especial de los niños de Canta Conmigo.

“Estamos esperando el encendido del árbol porque nos venimos a distraer, a pasar un momento alegre y ameno, deseándoles a todos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo”, expresó una de las asistentes mientras compartía con sus familiares.

La celebración se extendió hasta las 9:00 p.m. y contó con la presencia de la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, quien acompañó a la comunidad durante la actividad.

Con información de Meredith Serracín