Avanzan las remodelaciones de los estadios Roberto Mariano Bula y Armando Dely Valdés
La familia deportiva está a la espera de estadios.
Panamá/El ministerio de la presidencia anunció que los trabajos de remodelación en los estadios Roberto Mariano Bula (béisbol) y Armando Dely Valdés (fútbol), ambos ubicados en la provincia de Colón, mantienen un avance significativo y se proyectan para ser entregados durante el 2026.
Estadio Roberto Mariano Bula
El estadio Mariano Bula, ejecutado por la empresa APROCOSA, registra un 85% de avance.
El proyecto actualmente genera empleo para 215 trabajadores, de los cuales el 98% son residentes de Colón.
El nuevo estadio tendrá capacidad para 5,000 aficionados, con 102 estacionamientos y diversas áreas complementarias:
- locales comerciales
- baños y vestidores
- clubhouse
- jaula de bateo
- palco
- gimnasio
- salón de conferencias
- dos dormitorios para 32 jugadores
- cabinas de prensa
- lavandería
- enfermería
La estructura está diseñada bajo especificaciones de Major League Baseball.
La orden de proceder fue emitida el 7 de noviembre de 2017, con un plazo original de 20 meses y un costo inicial de B/. 15.59 millones. Tras la terminación anticipada del contrato con ASINCRO y la reasignación del proyecto a APROCOSA, el costo final asciende a B/. 33.7 millones, con entrega programada para marzo de 2026.
Estadio Armando Dely Valdés
El estadio Armando Dely Valdés, a cargo de la empresa PROLOSA, avanza bajo un contrato de B/. 5.2 millones.
La remodelación incluye:
- nuevo terreno de juego con césped sintético
- especificaciones FIFA
- sistema de riego actualizado
- cambios estructurales en techo y cubierta
- graderías impermeabilizadas para 1,700 aficionados
En esta fase trabajan 40 personas, y la entrega está prevista para la primera mitad de 2026.
Con información del Ministerio de la Presidencia.
