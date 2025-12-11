Avanzan las remodelaciones de los estadios Roberto Mariano Bula y Armando Dely Valdés

La familia deportiva está a la espera de estadios.

Panamá/El ministerio de la presidencia anunció que los trabajos de remodelación en los estadios Roberto Mariano Bula (béisbol) y Armando Dely Valdés (fútbol), ambos ubicados en la provincia de Colón, mantienen un avance significativo y se proyectan para ser entregados durante el 2026.

Estadio Roberto Mariano Bula

El estadio Mariano Bula, ejecutado por la empresa APROCOSA, registra un 85% de avance.

El proyecto actualmente genera empleo para 215 trabajadores, de los cuales el 98% son residentes de Colón.

El nuevo estadio tendrá capacidad para 5,000 aficionados, con 102 estacionamientos y diversas áreas complementarias:

locales comerciales

baños y vestidores

clubhouse

jaula de bateo

palco

gimnasio

salón de conferencias

dos dormitorios para 32 jugadores

cabinas de prensa

lavandería

enfermería

La estructura está diseñada bajo especificaciones de Major League Baseball.

La orden de proceder fue emitida el 7 de noviembre de 2017, con un plazo original de 20 meses y un costo inicial de B/. 15.59 millones. Tras la terminación anticipada del contrato con ASINCRO y la reasignación del proyecto a APROCOSA, el costo final asciende a B/. 33.7 millones, con entrega programada para marzo de 2026.

Estadio Armando Dely Valdés

El estadio Armando Dely Valdés, a cargo de la empresa PROLOSA, avanza bajo un contrato de B/. 5.2 millones.

La remodelación incluye:

nuevo terreno de juego con césped sintético

especificaciones FIFA

sistema de riego actualizado

cambios estructurales en techo y cubierta

graderías impermeabilizadas para 1,700 aficionados

En esta fase trabajan 40 personas, y la entrega está prevista para la primera mitad de 2026.

Con información del Ministerio de la Presidencia.

