Año escolar 2026: Acodeco se refiere a aumentos en las matrículas de colegios privados

Los planteles que suben sus tarifas suelen argumentar mejoras en infraestructura o aumentos en los salarios del personal docente.

Ciudad de Panamá/Con la cercanía del nuevo año escolar, en el 2026, miles de familias panameñas enfrentan una preocupación recurrente: el alza en los costos de las matrículas de los colegios privados.

En una entrevista con Noticias AM, Diego Morales, director nacional de Libre Competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), reveló los hallazgos de un informe reciente sobre los incrementos en inscripciones y anualidades para el año 2026.

Según Morales, aproximadamente el 80 % de los colegios privados mantuvieron sus tarifas estables respecto al año anterior. Sin embargo, un 20 % sí aplicó aumentos, algunos de ellos significativos. En el caso de las inscripciones, el alza más alta registrada fue de 112.50 dólares en un plantel de Río Abajo, mientras que en Betania hubo un colegio que incluso redujo su tarifa en 5 dólares.

Te puede interesar: Aumentan los casos de estafas en planes vacacionales: 59 afectados en lo que va del año

En cuanto a las anualidades —el monto que se paga mensual o anualmente por la educación—, los extremos son más marcados: un colegio en Juan Díaz incrementó su cuota en 525 dólares anuales (equivalente a unos 52.50 dólares mensuales), mientras que otro en Betania la redujo en 200 dólares.

Morales aclaró que Acodeco no regula los precios, sino que recopila y publica la información para que las familias puedan tomar decisiones informadas. “Muchas escuelas aún están ajustando tarifas tras el periodo postpandemia, cuando no pudieron aumentar y ahora lo hacen de forma escalonada”, explicó.

¿Qué justifican los colegios?

Los planteles que suben sus tarifas suelen argumentar mejoras en infraestructura o aumentos en los salarios del personal docente. No obstante, Morales advirtió que algunas instituciones han usado proyectos como “la construcción de una piscina” durante años como pretexto para incrementos continuos, sin concluir la obra.

Según el decreto que regula la materia, los colegios pueden aumentar sus tarifas libremente, siempre que informen a los padres con seis meses de anticipación y presenten la justificación correspondiente ante el Ministerio de Educación (Meduca). Sin embargo, ni Meduca ni Acodeco tienen facultades para aprobar o rechazar esos aumentos; solo verifican que se cumplan los requisitos formales.

Te puede interesar: Acodeco inspecciona restaurantes y encuentra irregularidades en uso de tanque de gas y descuento a jubilados

¿Qué pueden hacer los padres?

Morales señaló dos vías:

Presentar una solicitud de reconsideración ante Meduca, para que revise la justificación del aumento. Denunciar ante Acodeco si no se respetó el plazo de notificación o si hay indicios de abuso. En estos casos, Acodeco puede activar su Defensoría de Oficio y llevar el caso a tribunales, donde ya hay sentencias que obligan a colegios a devolver pagos excesivos.

Finalmente, Morales confirmó que actualmente se discuten en la Asamblea y en el Ejecutivo propuestas para fortalecer la supervisión de los aumentos escolares, aunque por ahora, la responsabilidad recae en la transparencia de los planteles y la vigilancia de las familias.