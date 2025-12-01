Aprehenden a alias Aristides, incluido en lista de los más buscados por pandillerismo

“Aristides” formaba parte del listado de los más buscados, debido a su posible relación con el grupo criminal conocido como Sicilianos, de San Miguelito.

Ciudad de Panamá/La colaboración ciudadana y el trabajo de investigación de las unidades policiales, junto con la Dirección de Investigación Judicial, permitieron la aprehensión de Aristides Rangel López, alias “Aristides”, en el corregimiento de Pueblo Nuevo.

El detenido es señalado por delitos contra la seguridad colectiva, específicamente por su presunta participación en actividades de pandillerismo.

“Aristides” formaba parte del listado de los más buscados, debido a su posible relación con el grupo criminal conocido como Sicilianos, de San Miguelito, estructura que fue desarticulada en septiembre durante la Operación Antipandillas Sigilo.

🔗Puedes leer: Hallan armas, municiones y una granada durante operativo en Santa Ana

Por información que llevara a su captura, las autoridades ofrecían una recompensa de $2,000 dólares.

La Policía Nacional agradeció el apoyo anónimo de la ciudadanía e hizo un llamado a continuar aportando datos que faciliten la ubicación de otros 28 prófugos incluidos en el listado de los más buscados, por quienes también se mantienen recompensas que oscilan entre los $2 mil y $100 mil dólares.